Mugnano, ladri di verdura all’esterno di un negozio di alimentari: la scena filmata dalle telecamere

Surreale furto in un negozio di alimentari in via De Curtis a Mugnano: ignoti hanno portato via questa mattina all’alba una cassa di insalate. A immortalare la scena le immagini di videosorveglianza dell’attività commerciale. In due si sono fermati intorno alle 6 all’esterno del market: uno è sceso dal veicolo – una Renault Clio – per asportare la cassa di verdura mentre l’altro ha atteso in macchina il ritorno del complice. Il raid è stato fulmineo. I malviventi nell’area nord, a quanto pare, non fanno sconti neanche ai fruttivendoli.