È stato individuato il folle automobilista che ha percorso le strade di Mugnano di Napoli in retromarcia, il cui episodio è stato denunciato dal deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Ad annunciarlo il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro in un post social.

Mugnano, automobilista in retromarcia per chilometri: fermato e sanzionato

Il primo cittadino ha spiegato che il protagonista del video virale che mostra una macchina percorrere le vie di Mugnano in retromarcia è stato denunciato e identificato. “In seguito a questo comportamento pericoloso, gli è stata ritirata la patente e il suo veicolo è stato sequestrato. La sicurezza dei nostri cittadini è una priorità assoluta – prosegue Sarnataro -, e non possiamo tollerare azioni irresponsabili che mettono in pericolo la vita di tutti noi. Grazie alla prontezza e all’efficienza dei Carabinieri della stazione di Mugnano, questo individuo è stato portato di fronte alla giustizia”.

Soddisfazione nelle parole di Francesco Emilio Borrelli, il parlamentare che aveva diffuso il filmato in rete accogliendo la segnalazione di un lettore: “Benissimo. Individui che compiono tali manovre folli ed irresponsabili non devono più avere per molto tempo il diritto a guidare in quanto rappresentano dei pericoli per loro stessi e per la comunità”.

Sulla stessa lunghezza d’onda la consigliera comunale del “Sole che Ride” Giusy Mauriello, che lancia una proposta: “Vogliamo modifiche al codice della strada che prevedano misure più drastiche per coloro che rappresentano una minaccia e che hanno ucciso e hanno rischiato di uccidere altre persone a causa dell’alta velocità o di manovre spericolate. Abbiamo pianto sin troppi morti sulle strade, è tempo di fermare questa strage con azioni drastiche”.