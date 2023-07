Lutto a Mugnano per la morte improvvisa di Carmine Guarino, volto noto della città e padre del consigliere comunale Raffaele. L’uomo è deceduto nella notte.

Mugnano in lutto, nella notte è morto Carmine Guarino

La notizia è rimbalzata questa mattina sui social, suscitando cordoglio e incredulità in tutti coloro che l’hanno conosciuto in vita. L’uomo sarebbe stato stroncato da un infarto. A nulla è valsa la corsa in ospedale. Nella giornata di ieri aveva partecipato a una cerimonia, durante le quale avrebbe accusato i primi sintomi del malore che stava per stroncarlo.

Le parole di cordoglio

A stringersi al dolore della famiglia Guarino anche il sindaco, Luigi Sarnataro: “L’Amministrazione Comunale di Mugnano si stringe al dolore del consigliere Raffaele Guarino e di tutta la sua famiglia, per l’improvvisa scomparsa del papà Carmine. R.i.P.”

Commovente anche il post apparso in un gruppo Facebook della città: “L’improvvisa scomparsa di Carmine Guarino è per la Comunità di Mugnano motivo di grande sconforto. Persona perbene, grande lavoratore, mastro costruttore, uomo di antichi e genuini valori, autentico figlio della Terra di Mugnano. Esprimiamo le più sentite condoglianze a tutti i suoi familiari, agli amici, ai parenti e a tutti coloro che in questo momento piangono la sua dipartita”.