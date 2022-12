La prematura scomparsa della professoressa Rossella Migliaccio lascia incredula l’intera comunità di Mugnano. La donna, soprano e solista del Singin’ Glory Gospel Choir, è deceduta nella giornata di oggi, giovedì 29 dicembre, per motivi ancora non noti.

Mugnano in lutto: addio alla professoressa Rossella Migliaccio

La triste notizia ha fatto immediatamente il giro della città e del web. In molti in queste ore hanno lasciato un messaggio per salutare la giovane professoressa. Anche il coro in cui cantava le ha dedicato un post di vicinanza e affetto: “Abbiamo dovuto prendere un minuto per riflettere, perché la notizia della tua scomparsa ci ha colpiti come “un fulmine a ciel sereno”. Abbiamo preferito restare in silenzio e stare con te durante l’ultimo saluto. Le lacrime lasciano spazio solo ad un grandissimo vuoto, quello lasciato da te. Chiunque tra noi ti abbia conosciuto, riesce a ricordarti solo per la tua solarità contagiosa.

Resterai per sempre una di noi, Rox, una Singin’ e ci sarà sempre una tunica ad aspettarti. Ti vogliamo omaggiare così, ascoltando la tua voce che esplode tra quella dei coristi durante uno dei tanti concerti, uno dei primi come solista. Ci mancherai e, ogni volta che canteremo Joy, i nostri pensieri voleranno verso di te.

Il Singin’ Glory Gospel Choir si unisce al dolore della famiglia e degli amici per la prematura scomparsa della prof. Rossella Migliaccio, soprano e solista del nostro coro.”