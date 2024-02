Era giunto già senza vita all’ospedale San Giuliano di Giugliano. Quando i sanitari del 118 lo hanno portato al pronto soccorso del nosocomio giuglianese, Raffaele Buonocore, il bimbo di 4 anni rimasto soffocato nel pomeriggio di ieri, già non respirava più.

Mugnano, il piccolo Raffaele soffocato da corpo estraneo: “In ospedale era già senza vita”

La tragedia si è consumata in pochissimi minuti. Così come ricostruito anche dagli investigatori, verso le 17 e 30 il piccolo si trovava a casa dai nonni, in via Canonico Cipolletta, mentre la mamma era a scuola dell’altra figlioletta per partecipare ai colloqui tra genitori e docenti.

In circostanze ancora da chiarire, il bimbo di 4 anni avrebbe ingerito un corpo estraneo, forse un piccolo oggetto di plastica. A quel punto è scattato subito l’allarme. I nonni hanno provato a liberare le vie respiratorie del nipotino, poi hanno chiamato i soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi

Durante la telefonata, il personale medico ha fornito istruzioni sulle manovre di disostruzione nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Il personale del 118 è arrivato presso l’abitazione dei due anziani nel giro di pochi minuti, ha caricato il piccolo sul mezzo di soccorso ed è partito subito in direzione dell’ospedale.

Ma al pronto soccorso del San Giuliano, che dista pochi chilometri, il cuoricino di Raffaele aveva già smesso di battere. Le manovre di rianimazione sono state inutili. Sarà adesso l’autopsia, disposta dalla Procura di Napoli Nord, a fare più chiarezza sulla dinamica della tragedia.

Intera comunità in lutto

I genitori di Raffaele, Gennaro Buonocore e Francesca Chiaiese, sono molto noti in città. Gennaro è un barista. Anche Francesca lavora in un bar, nel centro storico di Mugnano. La notizia è rimbalzata tra le stradine del comune dell’area a nord di Napoli nel giro di pochissimo tempo. Il sindaco, Luigi Sarnataro, nell’esprimere via social le sue condoglianze, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi.

Questa mattina al plesso Sequino di via di Vittorio, dove il bimbo frequentava l’asilo nido, un manifesto affisso sul cancello di ingresso riporta un messaggio a nome della dirigente, Teresa Formichella, e del personale scolastico, che si dice vicina al dolore della famiglia.

Toccanti anche le parole della zia, Maria, che ha dedicato al nipote un post su Facebook: Nn ci sono parole per descrivere il dolore che abbiamo per la perdita del piccolo Raffaele. Non riesco nemmeno ad immaginare il dolore di mio nipote e della moglie. Voglio solo dirvi che vi siamo vicini, fatevi forza”.