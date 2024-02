“È con profondo dolore che esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alle famiglie Buonocore e Chiaiese per la tragica e improvvisa perdita del piccolo Raffaele , di soli 4 anni”. È con queste parole che il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro ha proclamato il lutto cittadino e annunciato un dramma che si è verificato in città nel tardo pomeriggio.

Un bambino, di soli 4 anni, è morto in seguito a un soffocamento mentre era a casa del nonno. Inutile la corsa all’ospedale San Giuliano di Giugliano dove il bimbo è arrivato intorno alle 18:30. Purtroppo, per il piccolo – colpito da arresto cardiaco – non c’è stato niente da fare.

Ancora in corso di ricostruzione la dinamica dell’evento sulla quale indagano i Carabinieri della locale tenenza. Pare, però, che il piccolo stesse giocando e che qualcosa, forse lo stesso giocattolo, gli abbia ostruito la respirazione.