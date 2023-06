Mugnano. Si sono tenuti quest’oggi i funerali di Enrico e Luigi Amatore, 21 e 64 anni. Padre e figlio hanno perso la vita sabato scorso in un incidente aereo a Cellole a bordo di un velivolo Piper.

Il ragazzo aveva la passione per il volo e proprio oggi doveva essere il suo primo giorno in Aeronautica militare. A rivelarlo nel corso dell’omelia alla chiesa di San Biagio è stato l’arcivescovo di Napoli, monsignor Mimmo Battaglia. “Quante volte Enrico avrà ascoltato la frase: la vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare” ha detto il vescovo partenopeo citando la canzone di Jovanotti. “Ora insieme al suo papà continuerà a volare, anche se lo stiamo accompagnando nell’ultimo atterraggio”. Presenti anche i compagni di corso, gli armieri di linea del quarto stormo, agenti della Polizia Municipale di Napoli (ex colleghi del 64enne, che era andato in pensione) e diversi esponenti del mondo della scuola: la moglie e madre delle vittime, Lina Varriale, è dirigente del Liceo Segrè con sede a Marano e Mugnano. Oggi nei due comuni è stata una giornata di lutto cittadino proclamato dai sindaci Luigi Sarnataro e Matteo Morra.

