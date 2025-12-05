Mugnano, furto in abitazione: due ladri incappucciati forzano il cancello e si introducono in casa

Due malviventi con il volto coperto sono riusciti a intrufolarsi in un’abitazione dopo aver scassinato il cancello d’ingresso. Il colpo è avvenuto nella serata di martedì 3 dicembre, intorno alle 21:15, in una zona residenziale di Mugnano di Napoli. L’intera scena è stata ripresa da un residente che ha inviato il video al deputato Francesco Emilio Borrelli, denunciando il crescente senso di insicurezza. “Con l’avvicinarsi del Natale aumentano furti e rapine, sia in strada che nelle case. Abbiamo bisogno di più controlli e più tutela sul territorio”, ha raccontato il cittadino che ha documentato l’episodio.

Ladri in azione a Mugnano: le telecamere immortalano il colpo

Nel filmato si vede chiaramente la coppia di ladri manomettere il cancello e introdursi rapidamente nell’abitazione. Un’azione decisa e veloce, tipica dei gruppi criminali che in questo periodo intensificano i blitz approfittando delle case vuote. Negli ultimi giorni, infatti, sono state registrate numerose segnalazioni di furti in diversi quartieri. In quasi tutti gli episodi i proprietari non erano presenti e hanno scoperto l’effrazione solo una volta rientrati.

Furti in aumento con l’arrivo delle festività

Il periodo che precede il Natale coincide storicamente con un picco dei furti in abitazione. Le cause principali includono: abitazioni lasciate incustodite durante lo shopping natalizio; famiglie fuori città per le imminenti festività; maggiore movimento nelle strade, che rende più semplice agire senza destare sospetti. Gli esperti parlano infatti di un incremento “fisiologico” di questo tipo di reati nel mese di dicembre.

Come proteggere la propria casa: consigli di difesa passiva

Le forze dell’ordine invitano i cittadini ad adottare semplici misure di prevenzione domestica, utili a scoraggiare i malintenzionati. Tra queste: installare sistemi di videosorveglianza, allarmi e serrature rinforzate; utilizzare luci temporizzate o con sensori di movimento; mantenere un contatto costante con i vicini per segnalare movimenti sospetti. La collaborazione tra residenti e istituzioni è fondamentale per contrastare questo fenomeno.

I cittadini chiedono più pattugliamenti

La comunità locale sollecita un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine nelle aree più esposte. Le continue segnalazioni di questi giorni testimoniano un clima di crescente preoccupazione, soprattutto a ridosso delle festività natalizie. Nel frattempo proseguono le indagini per risalire ai due ladri immortalati nel video.