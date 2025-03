Mugnano, dissesto sulla rete fognaria: chiude via Mercato

Disagi in vista per automobilisti per i residenti di Mugnano. Problemi alla condotta fognaria hanno costretto il sindaco, Luigi Sarnataro, a disporre la chiusura da via Mercato dal civico 8 al civico 16. Chiusa anche Via Romita nel tratto tra via Machiavelli e via Mercato.

Mugnano, dissesto sulla rete fognaria: lavori in via Mercato

Su entrambi i tratti interessati è vietata la sosta. Non è dato conoscere al momento la durata dei lavori e la riapertura delle strade al traffico. Previsti rallentamenti e ripercussioni sul flusso veicolare di via Mugnano-Melito. A comunicare il nuovo dispositivo di traffico lo stesso primo cittadino di Mugnano attraverso un post condiviso sui social.