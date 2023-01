Grave incidente sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. Un uomo ha perso il controllo dell’auto – ed è ora ricoverato in gravi condizioni – a causa di un bovino fermo sulla strada.

Mucca sul raccordo Salerno-Avellino, auto la schiva e perde il controllo

E’ il secondo episodio in pochi giorni. Lo segnala, in una nota, il sindaco di Baronissi (Salerno), Gianfranco Valiante. Due settimane fa una persona ha perso un occhio dopo lo scontro in auto con un animale.

“Come per la sicurezza e l’ordine pubblico, occorre sinergia istituzionale – aggiunge il sindaco di Baronissi Valiante -, i bovini continuano a invadere il raccordo autostradale, a tutto rischio e pericolo degli automobilisti. E’ una situazione difficile, con pericoli per la pubblica incolumità e danni all’economia agricola. E’ in aumento il numero degli incidenti provocati dal transito di animali peraltro di taglia imponente”.

“Le soluzioni fin qui adottate si sono dimostrate insufficienti a risolvere un problema che ormai si trascina da diversi decenni, con interventi sempre sporadici e per questo poco efficaci a debellare il fenomeno, destinato a permanere senza l’impegno serio delle istituzioni. Riteniamo indifferibile – conclude Valiante – un’azione massiccia e tesa al sequestro dei bovini vaganti senza marche auricolari né bolo alimentare, di cui tutti conoscono proprietà e provenienza”.