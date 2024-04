Quattro persone arrestate dopo una violenta rissa ai Quartieri Spagnoli, nel cuore della città. A finire in manette una 18enne di Agropoli, un 22enne di Agropoli, un marocchino e un tunisino. Denunciata anche una 16enne. Le immagini della violenta zuffa sono rimbalzate anche sui social e sui canali TikTok.

Movida violenta a Napoli: mega-rissa in via Toledo. Un ferito al Cardarelli

Nella notte tra sabato e domenica gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in vico Due Porte a Toledo per la segnalazione di una rissa che sarebbe scoppiata in in un locale e poi proseguita in strada. Contestualmente, una pattuglia dell’Esercito Italiano aveva segnalato la presenza di una persona, riversa a terra, nei pressi della fermata della metropolitana Toledo.

Gli agenti si sono quindi recati prontamente su entrambi i luoghi segnalati, riscontrando, all’altezza della metro Toledo, un ragazzo a terra privo di sensi, immediatamente soccorso da personale del 118 ed accompagnato in codice rosso presso l’Ospedale Cardarelli per una ferita da punta e taglio alla scapola.

Nel frattempo, in un locale di vico Due Porte a Toledo, ai quartieri spagnoli (zona abitualmente frequentata dagli amanti della movida), altri agenti hanno constatato il danneggiamento di porte e suppellettili. Hanno così accertato che poco prima alcune persone avevano avuto una forte discussione all’interno dei bagni di un locale, degenerata all’esterno.

In questa circostanza un ragazzo, intervenuto per sedare la lite, era stato colpito alla schiena con un oggetto contundente (probabilmente un cavatappi). Subito dopo gli aggressori si erano allontanati a bordo di un’autovettura mentre la vittima aveva cercato invano di raggiungere l’ospedale più vicino.

Rintracciata l’auto degli aggressori

L’immediata attività di indagine, anche grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza locali, ha consentito di rintracciare, nel giro di pochissimo tempo, l’auto segnalata in via Galileo Ferraris, all’imbocco autostradale, dove è stata repentinamente bloccata e sottoposta a controllo con i suoi cinque occupanti. Tutti presentavano tutti tracce ematiche sui vestiti ed escoriazioni al volto.

I poliziotti hanno, altresì, rinvenuto, nel cofano posteriore dell’auto, tre cavatappi, utilizzati durante la rissa; pertanto, una 18enne di Agropoli, un 19enne di Agropoli, un 22enne marocchino ed un 22enne tunisino sono stati arrestati per rissa, lesioni personali aggravate e danneggiamento; mentre una 16enne di Agropoli è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per gli stessi reati.