Movida senza regole a Giugliano non solo nel fine settimana

Il centro di Giugliano ostaggio della movida: urla, scooter e zero regole, anche in settimana

Non c’è più tregua per chi vive in centro cittadino. La movida rumorosa, un tempo limitata al weekend, ora esplode anche nei giorni feriali. Urla, schiamazzi, corse in motorino e scooter contromano sono diventati la nuova normalità. Le immagini che ci arrivano da una segnalazione mostrano gruppi di ragazzi e ragazze che restano per strada fino all’una di notte, disturbando la quiete pubblica. Centauri senza casco, regole ignorate e un senso di inciviltà che si respira ogni sera.

La questione è nota da tempo, più volte portata sui tavoli della Prefettura. Ma nonostante denunce e promesse, nulla è cambiato. I residenti, esasperati, chiedono interventi concreti.

