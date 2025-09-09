Movida in via D’Acquisto ad Aversa, Cannolicchio: “Coprifuoco non è soluzione, chiuderemo due aree”

“Il coprifuoco per i minori di 14 anni non è un provvedimento risolutivo per la città di Aversa”. Con queste parole l’assessora alla Sicurezza, Eufrasia Cannolicchio, respinge la proposta del consigliere di minoranza Mario De Michele, che aveva suggerito di adottare una misura simile a quella introdotta a Casal di Principe per arginare il problema della movida in via Salvo D’Acquisto. Nel comune confinante, infatti, è previsto che dopo la mezzanotte i minori possano circolare solo se accompagnati dai genitori.

Da tempo via Salvo D’Acquisto è diventato punto di ritrovo per decine di giovanissimi ogni fine settimana. Qui, tra piazza Paul Harris e un’area parcheggio non distante dal palazzetto dello sport, si concentrano raduni di adolescenti con minicar e scooter, spesso accompagnati da urla, schiamazzi e musica ad alto volume.

L’amministrazione comunale sta valutando misure alternative: “È in programma la chiusura sia della piazzetta che del parcheggio – spiega Cannolicchio – siamo in attesa di coordinarci con la Polizia Municipale per procedere nelle prossime settimane”. L’assessora ha inoltre ribadito la richiesta avanzata più volte alla Prefettura: un presidio fisso e un maggior numero di forze dell’ordine sul territorio di Aversa.