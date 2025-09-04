Movida fuori controllo in via D’Aquisto, gli interventi per arginare il problema

Era diventato virale sui social un video, girato da un cittadino, che mostrava una movida fuori controllo in via Salvo D’Acquisto, ad Aversa. Schiamazzi, continui passaggi di minicar e scooter, musica ad alto volume fino a tarda notte: per i residenti trascorrere un weekend tranquillo o riuscire a dormire è ormai impossibile. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco, che ha assicurato l’impegno dell’amministrazione per arginare il fenomeno della mala movida, anche alla luce dell’incontro in prefettura di fine luglio, dedicato proprio alla movida normanna. Dal fronte dell’opposizione, invece, il consigliere de la politica che serve, Mario De Michele, propone l’istituzione di una ztl sperimentale e un’ordinanza sul modello di casal di principe: vietare ai minori di 14 anni di circolare da soli nelle ore notturne.