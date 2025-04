Controlli serrati nella movida ad Aversa. Via Salvo D’Acquisto, ormai tra i principali luoghi di ritrovo serale per i giovani nella città normanna, è finita sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine.

Movida ad Aversa, controlli interforze in via Salvo D’Acquisto: 55 persone controllate e 21 verbali

Nella serata di sabato, intorno alle 22, è scattato un servizio interforze coordinato dalla Polizia di Stato, che ha visto impegnati anche Carabinieri e Guardia di Finanza in controlli mirati, soprattutto in corrispondenza di uno spazio adibito a parcheggio, divenuto vero e proprio punto di aggregazione. E qui che adolescenti, spesso minori, si danno appuntamento nel fine settimana e dove da tempo si registrano disordini, in particolare nel weekend.

Gli agenti del Commissariato di Aversa insieme ai militari dell’Arma e ai baschi verdi hanno identificato 55 persone e controllati 32 veicoli. Sono stati elevati 21 verbali per violazioni al Codice della Strada. Posti di controllo anche nei pressi della rotatoria tra via Salvo D’Acquisto e viale Olimpico. L’operazione si inserisce nell’ambito di un più ampio piano di monitoraggio del territorio normanno, volto a garantire sicurezza e rispetto delle regole nei luoghi della movida. I controlli proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.

Il servizio