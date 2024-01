Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 9 gennaio, a Bacoli, e più precisamente nella frazione di Baia.

A perdere la vita un 23enne residente a Cappella, nel comune di Monte di Procida. Il giovane -secondo quanto ricostruito – era in sella alla sua moto quanto è rimasto coinvolto in uno scontro frontale in via Lucullo, nei pressi dei Cantieri Navali, nella frazione di Baia, all’altezza della Fiart, poco prima delle curve del Castello Aragonese.

La tragica collisione è avvenuta tra lo scooter e un furgone. Sul luogo dell’incidente sono giunte più ambulanze, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Incidente mortale a Bacoli: perde la vita un 23enne

Si ipotizza che il furgone stesse per svoltare per entrare nei cantieri quando, per cause ancora da chiarire, si è verificato l’impatto con lo scooter.

La salma del giovane è stata posta sotto sequestro dal pubblico ministero di turno, che ha disposto l’autopsia e il trasferimento presso il centro di medicina legale del II Policlinico di Napoli.

Il conducente del furgone, fortunatamente uscito illeso dall’incidente, è ora indagato a piede libero per omicidio stradale. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.

Sempre nella giornata di oggi un altro incidente mortale si è consumato a Napoli. Una coppia di coniugi è stata travolta da un’auto dei carabinieri lungo corso Umberto: lui è morto, lei ricoverata in prognosi riservata.