Mostra d’arte a Teleclubitalia, in esposizione lavori di due artiste

Una mostra d’arte negli spazi della redazione televisiva di Teleclubitalia. Ha riscosso successo e interesse il vernissage tenutosi venerdì presso la sede della nostra emittente. La mostra dal titolo “Natura, arte e ambiente”, curata dal gallerista Franco Riccardo e promossa dal direttore dell’emittente televisiva, Giovanni F. Russo, ha esposto le opere di due artiste originarie del territorio, Chiara Di Domenico e Lucia Gangheri che hanno allestito gli spazi di Teleclubitalia.

Al centro delle opere esposte il tema della natura e il rapporto tra uomo e ambiente. Nella doppia veste di autore e di giornalista, il redattore di Teleclubitalia, Marco Aragno, ha prima intervistato le due artiste e poi ha letto alcuni brani poetici tratti dalla sua ultima raccolta poetica, “Sonder”.

In occasione del vernissage, un’intera stanza è stata trasformata in uno spazio “sensoriale” per riprodurre i rumori e le atmosfere della foresta, così da accompagnare il pubblico in un viaggio percettivo alla scoperta dei lavori di Chiara Di Domenico.

Altri lavori esposti quelli di Lucia Gangheri, uno di questi è dedicato alle microplastiche.