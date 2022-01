La vita di Saverio Magliulo, il ragazzo rimasto vittima nell’incidente di questa notte ad Aversa, si è fermata a 17 anni. Il giovanissimo era bordo del suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha impattato un auto mentre era di ritorno casa.

Tragico scontro ad Aversa

Saverio viveva a Frignano con la sua famiglia ed aveva appena trascorso una serata con alcuni amici.

Il 17enne era in via della Libertà ad Aversa quando non è riuscito ad evitare il terribile impatto che lo ha sbalzato per diversi metri. Nonostante l’arrivo immediato di un’ambulanza per lui non c’è stato niente da fare. Saverio è morto sul colpo.

Indagini in corso

Sul luogo della tragedia sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi del caso. Si indaga ora per capire l’esatta dinamica dell’incidente e si ci sono eventuali responsabilità da parte del conducente dell’auto, anche lui giovane e neopatentato.

La salma della vittima è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Giugliano in Campania, per gli accertamenti medico legali del caso.

Sotto choc l’intera comunità frignanese. Il giovane era molto conosciuto in città, e la notizia della sua morte ha fatto subito il giro del paese.