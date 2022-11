Clarence Gilyard Jr., indimenticato Jimmy Trivette di Walker Texas Ranger, è morto all’età di 66 anni. La notizia è stata riportata dal College of Fine Arts di Las Vegas, dove l’attore era professore di cinema e teatro. Gilyard Jr combatteva da tempo con una malattia che l’aveva costretto a stare lontano dai set cinematografici.

La carriera di Clarence Gilyard, da Die Hard a Walker Texas Ranger

Icona degli Anni ’90, Clarence Gilyard ha avuto una carriera lunga e ricca di successi, tanto al cinema quanto in televisione. I suoi esordi risalgono agli Anni ’80, con piccoli ruoli nella celebre serie tv Chips e nei film Top Gun e Karate Kid II – La storia continua. La grande occasione è arrivata nel 1987 con il suo primo film da protagonista, Off the Mark. Grazie a questo ruolo ha ottenuto una grande popolarità, accresciuta ancor di più grazie all’interpretazione dell’hacker Theo in Die Hard – Trappola di cristallo, film cult uscito nelle sale nel 1988 e che ha lanciato definitivamente la carriera di Bruce Willis. Dal 1993 al 2001 ha interpretato Jimmy Trivette, braccio destro e fidato amico di Cordell Walker (Chuck Norris) in Walker Texas Ranger.

Dopo la conclusione della serie, Clarence Gilyard Jr. si era preso una pausa e aveva ottenuto un master in teatro alla Southern Methodist University. Nel 2020, aveva ripreso il ruolo di Theo in uno spot pubblicitario per la batteria DieHard di Advanced Auto Parts, in cui erano apparsi anche Bruce Willis, nel ruolo di John McClane, e De’voreaux White, in quello dell’autista di Limousine Argyle. Gilyard aveva definito l’esperienza “surreale”.