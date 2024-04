Ormai i cambi di casacca sembrano essere all’ordine del giorno nell’amministrazione Pirozzi. Dal centrodestra che entra in maggioranza, agli ex repubblicani che aderiscono ad Azione o a Vitiello che aderisce alla Lega per poi lasciarla dopo pochi giorni. Ora gli ultimi a passare da un partito all’altro sono il consigliere di maggioranza Francesco Di Domenico e l’assessore Giulia Palma che entrano in Italia Viva dopo essere stati in Centro democratico.

Giugliano, Italia Viva entra in maggioranza. Luigi Sequino: “Io resto al mio posto”

Con loro anche l’ex Forza Italia Alfonso Sequino. “Italia Viva a Giugliano sarà un punto di riferimento per l’amministrazione”, commentano Di Domenico e Palma.

Italia viva era però fino all’altro ieri in minoranza nell’amministrazione giuglianese con Paolo Conte, poi dimessosi da consigliere comunale, e Luigi Sequino. Quest’ultimo, però, ha chiarito di restare in opposizione e di non cambiare la sua posizione in assise seppur lo abbia fatto il partito in autonomia.

“Resto al mio posto, quello che mi hanno assegnato gli elettori – scrive Sequino in un post -, che poi è lo stesso posto in cui ho trovato il partito di Italia Viva quando ho deciso di aderire, in opposizione a questa maggioranza che continua ad assumere sempre più l’aspetto di una grande babele, dove ognuno parla una lingua diversa, e che nulla ha a che vedere con l’esperienza del famoso campo largo. Nessuno – continua Sequino – ha avuto la capacità di spiegarmi le motivazioni politiche di quanto stesse accadendo. Ordini da Napoli non ne ho mai presi e mai ne prenderò: poltrone e compromessi non fanno per me”.