83 lavoratori in nero tra gli stand del Comicon, la fiera dedicata ai fumetti alla Mostra d’Oltremare a Napoli, e multe per centinaia di migliaia di euro: è il bilancio dei controlli degli ispettori del Lavoro, Area metropolitana di Napoli (Iam), con il Gruppo Tutele del lavoro incardinato nella Direzione Interregionale del Lavoro Sud. A riportarlo è Il Mattino.

Comicon 2024, cento ispettori del Lavoro in campo: lavoratori in nero e multe salate

Sono state ben 105 le aziende ispezionate, 380 le posizioni lavorative verificate dagli agenti. In campo oltre 100 ispettori che hanno individuato più di 80 lavoratori senza regolare contratto di assunzione. Sono 39, invece, le attività imprenditoriali sospese. Sanzionate le aziende che non avevano regolarizzato i lavoratori, ma anche la stessa organizzazione del Comicon. Secondo le prime stime dello Iam, sono state elevate complessivamente sanzioni per 221mila euro. Non sono mancate neppure le violazioni di carattere penale: corrispondono a un importo di circa 66.466 euro.

Mercoledì mattina, erano già iniziate le operazioni di monitoraggio della fiera, con sopralluoghi, mappature e riprese video. Questo metodo ha permesso agli ispettori di poter controllare facilmente l’area e il numero di persone presenti.