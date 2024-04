Forse un atto intimidatorio. O forse un semplice furto. Nella notte è stata rubata l’auto a don Luig Merola, parroco anticamorra di Napoli. Il prete si trovava a Marano.

Marano, dopo il raid rubata l’auto di don Luigi Merola

La macchina del sacerdote, che presiede la fondazione ‘A’ voce de creature” di Napoli, era stata già vittima di un raid l’altra settimana, quando ignoti infransero i finestrini posteriori. Ora la vettura è stata rubata. I malviventi l’hanno portata via da un cortile.

“Io mi auguro che siano stati ladri d’auto e non altri”, ha dichiarato don Luigi ricordando che già in passato ha subito altri furti, anche all’interno della stessa fondazione, come le attrezzature per il laboratorio di pizzeria.

Indagini in corso

“Le forze di polizia subito si sono attivate per le indagini“, aggiunge ancora il sacerdote. Da capire se in zona vi siano telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso il raid.