Morte del piccolo Domenico, fissato per martedì l’incidente probatorio

È stato fissato per martedì prossimo, davanti al gip di Napoli Sorrentino, il conferimento degli incarichi nell’ambito dell’incidente probatorio disposto per fare luce sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino deceduto lo scorso 21 febbraio in seguito a un trapianto di cuore non riuscito, eseguito all’ospedale Monaldi.

I magistrati della VI sezione della Procura – Lavoro e colpe professionali – hanno iscritto nel registro degli indagati sette medici, ai quali viene contestato, a vario titolo, il reato di omicidio colposo in concorso. Ciascuno degli indagati avrà facoltà di nominare propri consulenti di parte per partecipare agli accertamenti tecnici.