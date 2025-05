Morbillo tg salute

Ogni anno il morbillo colpisce circa 10 milioni di persone e, per questo motivo, è ancora comune nei Paesi occidentali. È altamente contagioso ed è bene prestare attenzione ad alcuni sintomi

Fondamentale il ruolo della prevenzione, a partire dalla somministrazione del vaccino. Anche in età adulta. Per i soggetti in età infantile, alcuni suggerimenti del pediatra.