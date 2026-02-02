Monteruscello, cede il terreno nel Lotto 2: si apre buca profonda 5 metri

Una buca si è aperta oggi pomeriggio nel Lotto 2 a Monteruscello, frazione di Pozzuoli. Il fosso, la cui profondità è stimata intorno ai cinque metri, si sarebbe formato nell’area verde antistante l’ingresso del complesso di alloggi popolari, uno spazio frequentato soprattutto dai bambini.

Monteruscello, cede il terreno nel Lotto 2: si apre voragine profonda 5 metri

Attorno alla buca, si starebbero aprendo altre tre, facendo temere un cedimento più esteso del terreno. Non è escluso che lo sprofondamento possa essere collegato alla rete fognaria sottostante, circostanza che aumenterebbe il rischio di ulteriori crolli.

Nel frattempo sono stati allertati i Vigili del Fuoco, la cui presenza è attesa a breve per mettere in sicurezza l’area e verificare l’effettiva stabilità del terreno. Non va meglio nei palazzi circostanti: le abitazioni sono invase dall’acqua e dalla muffa, raccontano i residenti, mentre le facciate mostrerebbero crepe profonde.