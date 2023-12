È in coma e lotta tra la vita e l morte una trans di 49 anni vittima di un tentativo di rapina finito male. È successo a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino.

Monteforte Irpino, si finge cliente per rapinarla e la riduce in fin di vita: 49enne in coma

Il malvivente si è introdotto con l’inganno nell’appartamento della vittima. Si è infatti finto cliente dopo aver preso un appuntamento telefonico. Sotto la minaccia di un coltello, ha poi rivelato le sue vere intenzioni: farsi consegnare il denaro contante.

La trans, però, si è rifiutata, provocando la reazione violenta dell’aggressore, che ha inferto ben quattro coltellate al petto e all’addome della 49enne per poi scappare e far perdere le sue tracce. Nonostante le ferite, la vittima è riuscita però a chiedere aiuto ai vicini di casa. Ora è in coma, presso l’ospedale Moscati di Avellino, in prognosi riservata.

Sul caso indaga la Squadra Mobile di Avellino. Stando alla testimonianza resa dalla vittima prima di entrare in coma, l’aggressore potrebbe essere un giovane del posto. Al vaglio degli inquirenti tutti i circuiti di videosorveglianza della zona. Il ricercato dovrà rispondere di tentato omicidio.