Montecorvino Rovella, 47enne strangolata: l’ex fidanzato risponde al Gip. “Ha provato a uccidersi”

L’interrogatorio di convalida del fermo di Christian Persico, 36 anni, ex compagno di Tina Sgarbini, si è protratto per circa due ore. La donna, 47enne, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Montecorvino Rovella, con segni di strangolamento sul corpo, quasi sicuramente vittima di femminicidio.

Montecorvino Rovella, 47enne strangolata: l’ex fidanzato risponde al Gip. “È molto provato”

Persico, accusato di omicidio pluriaggravato e attualmente detenuto nel carcere di Fuorni, ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari. Nel frattempo, la Procura di Salerno ha disposto per domani il conferimento dell’incarico per l’autopsia, al fine di accertare le cause della morte. In paese, intanto, campeggia uno striscione dedicato alla vittima: «L’amore non uccide, riposa in pace». «Il mio assistito è profondamente scosso – dichiara all’Adnkronos l’avvocato Michele Gallo, legale del 36enne – Prima ancora di essere arrestato aveva tentato di togliersi la vita. È in uno stato di forte prostrazione».