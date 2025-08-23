Tragico episodio di violenza a Montecorvino Rovella, nel salernitano, dove una donna di 47 anni è stata strangolata e uccisa dal fidanzato al culmine di un violento litigio.

Femminicio nel salernitano, 47enne strangolata dal fidanzato: uomo in fuga

Subito dopo l’aggressione, l’uomo si è dato alla fuga ed è attivamente ricercato dalle forze dell’ordine. I Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, guidati dal capitano Donato Recchia, hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’omicidio e le ultime ore di vita della vittima. Le autorità hanno invitato chiunque avesse informazioni utili sulla fuga dell’uomo a contattare immediatamente le forze dell’ordine.