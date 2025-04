Momenti di terrore a Monte di Procida per una donna che, inseguita dal suo ex compagno armato di taglierino, ha chiesto aiuto ai carabinieri. L’uomo, un 67enne del posto, è stato arrestato dai militari della locale stazione con l’accusa di atti persecutori.

Monte di Procida, segue l’ex compagna in auto armato di taglierino: arrestato 67enne

La vittima, visibilmente scossa, ha contattato il 112 riferendo di essere seguita per le strade della città dal suo ex, a bordo di un’auto e armato. L’aggressore l’avrebbe minacciata di morte. I carabinieri si sono immediatamente attivati, rintracciando il 67enne dopo una breve ricerca. L’uomo è stato bloccato con difficoltà e arrestato. Il taglierino in suo possesso è stato sequestrato.

La donna ha raccontato ai militari di essere vittima da circa sei mesi di comportamenti ossessivi da parte dell’ex compagno. Pedinamenti, telefonate e messaggi continui, frutto dell’interruzione di una relazione sentimentale durata tre anni. Fatti mai denunciati prima d’ora. L’uomo si trova ora in carcere, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.