Un abuso edilizio è costato le manette a un uomo di 57 anni di Monte di Procida. Nei mesi scorsi il suo cantiere era stato sequestrato dai carabinieri e delimitato con il tradizionale nastro rosso e bianco, ma l’uomo, ignorando il provvedimento e una precedente denuncia, ha deciso di riprendere i lavori.

Monte di Procida, riprende i lavori abusivi nel cantiere sequestrato poi aggredisce i Carabinieri

La scena non è passata inosservata ai militari della locale stazione, che sono intervenuti immediatamente. Alla vista della pattuglia, il 57enne ha reagito con spinte e insulti, finendo così in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. È stato posto ai domiciliari — in un’altra abitazione — in attesa di giudizio.