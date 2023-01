Lutto in provincia di Napoli per la prematura scomparsa di Enrico Assante di Cupillo. Il giovane è deceduto all’età di 41 anni a causa di un brutto male.

Enrico muore a 41 anni: era titolare di un noto ristorante di Pozzuoli

Enorme sgomento tra Monte di Procida e Pozzuoli: il 41enne era molto conosciuto e stimato per essere il titolare del ristorante a Pozzuoli “FabFud”.

Tra i tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa di Enrico Assante di Cupillo c’è anche quello del sindaco di Pozzuoli, Peppe Pugliese: “Mi addolora particolarmente apprendere questa mattina della scomparsa di un nostro giovane concittadino, Enrico Assante di Cupillo. Già da giovanissimo si era fatto apprezzare come valido imprenditore nel mondo della ristorazione impostando la sua attività su un lavoro instancabile e su una serie di solide relazioni caratterizzate da lealtà, altruismo e fiducia. È stato un punto di riferimento per i suoi coetanei e per i ragazzi più giovani.

Aveva a lungo lottato contro un male incurabile. Dall’amministrazione comunale il più sincero tributo di vicinanza alla famiglia e alle tantissime persone che gli hanno voluto bene”.