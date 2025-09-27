Attimi di tensione a Monte di Procida, dove un posto di controllo dei Carabinieri lungo via Panoramica si è trasformato in un inseguimento ad alta velocità.

Monte di Procida, fuga spericolata dai Carabinieri dopo l’incidente: arrestato 40enne

Secondo quanto ricostruito, due auto si sarebbero scontrate lungo l’arteria. Uno dei conducenti, Valentino Scotti D’Antuono, 40 anni, avrebbe proseguito la corsa senza fermarsi per prestare soccorso alla donna alla guida dell’altra vettura.

I militari della locale Stazione, già presenti sul posto, hanno immediatamente intimato l’alt, ma l’uomo, invece di fermarsi, ha accelerato tentando la fuga. Durante l’inseguimento, il veicolo ha imboccato una traversa di via Panoramica, finendo contro una ringhiera e salendo sul marciapiede pedonale. Nonostante i danni, la corsa non si è interrotta: il 40enne ha continuato a guidare per altri 500 metri, fino a quando l’auto, ormai con una ruota forata, è stata bloccata dai Carabinieri.

Scotti D’Antuono ha quindi tentato di scappare a piedi, ma è stato immediatamente raggiunto e arrestato. Dovrà ora rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso. L’uomo si trova in attesa di giudizio.