Cinquant’anni di storia, cinquant’anni di sorrisi, abbracci, divertimento, cinquant’anni in cui si sono attraversati anche momenti difficili come il periodo pandemico. Dopo mezzo secolo chiude la storica la paninoteca Ciro Mazzella, in Via Panoramica, a Monte Di Procida.

Monte di Procida, chiude storica paninoteca “Ciro Mazzella”

Ciro Mazzella lo annuncia mezzo social sul suo profilo personale dichiarando che a causa di motivazioni legate alla normativa urbanistica, il Comune di Monte Di Procida gli ha revocato la concessione a potere esercitare la sua attività. Oggi l’unico punto di ritrovo al civico 123, ma Ciro Mazzella sul suo profilo Facebook dichiara che anche se la vicenda ha provocato grande rammarico, non demorde. Continuerà con la stessa passione di prima anche se quest’anno, sottolinea Mazzella, “avremmo festeggiato cinquant’anni di attività”.

Vi chiediamo gentilmente di rispettare questo momento e di evitare commenti polemici o strumentalizzazioni politiche – il post Mazzella sulla sua pagina -. La nostra priorità è concentrarci sulla continuazione di questa bellissima storia che ci ha contraddistinti per mezzo secolo. Continuate a seguirci su questo percorso. Siamo pronti a intraprendere la prossima fase della nostra storia e a condividere ancora tanti momenti speciali con voi”.