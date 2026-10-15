Monte di Procida: esce da un casolare e i carabinieri lo fermano. Trovato più di un chilo di droga

Blitz antidroga nella notte a Monte di Procida, dove i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Pozzuoli hanno arrestato un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, dopo aver sequestrato oltre un chilo e 300 grammi di sostanze stupefacenti.

A finire in manette è stato Michele Guardascione, 52enne del posto. L’uomo è stato fermato dai militari in via Petrara e sottoposto a perquisizione personale, durante la quale sono stati rinvenuti 30 grammi di cocaina.

Droga nascosta in un casolare diroccato

I controlli dei Carabinieri sono stati successivamente estesi a un vicino casolare diroccato, dal quale il 52enne era stato visto uscire poco prima del fermo. All’interno della struttura i militari hanno scoperto sei panetti di hashish, per un peso complessivo di 464 grammi, e 18 buste contenenti complessivamente 875 grammi di marijuana.

Un quantitativo significativo di sostanze stupefacenti, per un totale di circa 1,37 chilogrammi di droga sequestrata. Al termine delle operazioni, il 52enne è stato arrestato e trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.