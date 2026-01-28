Ubriaco alla guida di una moto senza targa e con il telaio contraffatto rimane coinvolto in un grave incidente. È quanto hanno scoperto a Mondragone i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Reparto Territoriale nel corso di un intervento in via Generale Giardini a seguito di un sinistro stradale.

Mondragone, ubriaco alla guida di una moto senza targa provoca incidente: denunciato conducente

Nell’incidente è rimasto coinvolto un solo veicolo, una moto Honda X-ADV 750 priva di targa, condotta da un 30enne del posto, che a seguito dell’impatto è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato presso il presidio ospedaliero “Pineta Grande” di Castel Volturno. L’uomo è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Nel corso degli accertamenti sanitari, il conducente è stato sottoposto a esami tossicologici, dai quali è emerso che si trovava alla guida sotto l’effetto di alcool, circostanza che ha determinato la contestazione della violazione prevista dal Codice della Strada. Parallelamente, i militari dell’Arma hanno effettuato un approfondito controllo sul motoveicolo, riscontrando anomalie nella stampigliatura del numero di telaio, risultata non lineare e con spaziatura irregolare, nonché la mancanza del supporto metallico riportante il numero del motore. Tali elementi hanno fatto ipotizzare una possibile alterazione dei dati identificativi del mezzo.

Denuncia e sequestro

Alla luce delle evidenze raccolte, il conducente è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati di riciclaggio e guida in stato di ebbrezza alcolica. Il motoveicolo è stato sottoposto a sequestro penale e affidato a ditta autorizzata, mentre sono tuttora in corso ulteriori indagini per chiarire la provenienza del mezzo e la dinamica dell’accaduto.