Dovranno rispondere di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope in concorso, e resistenza a pubblico ufficiale, i due pusher arrestati la notte scorsa dai carabinieri dopo un folle inseguimento in viale Europa a Mondragone.

Mondragone, fuga contromano per 13 chilometri sul lungomare: arrestati due pusher

Mancavano pochi minuti alle 03.00 quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone hanno intercettato due autovetture Smart Fortwo che procedevano a velocità sostenuta nello stesso senso di marcia. I rispettivi conducenti, appena si sono accorti dell’alt imposto dalla pattuglia con i dispositivi luminosi e acustici attivati e mostrando la paletta segnaletica, hanno accelerato pericolosamente la marcia innescando un inseguimento per le vie cittadine.

Entrambi i veicoli dei fuggitivi hanno immediatamente percorso, contromano, via Caio Duilio, e giunti in Piazza Liberato Conte, sul lungomare, si sono divisi proseguendo la corsa in direzioni opposte. Mentre in supporto della gazella del Nucleo operativo e Radiomobile sopraggiungeva una pattuglia della Stazione Carabinieri di Mondragone e una seconda autoradio, i militari in circuito hanno proseguito l’inseguimento di una delle auto in fuga che imboccava a folle velocità via Lungomare in direzione nord.

La corsa si è protratta per le vie interne ed il lungomare per oltre 13 minuti, fino a quando una delle Smart in fuga è stata intercettata all’intersezione tra viale Europa e viale Kennedy dove i carabinieri avevano sbarrato la strada. Il conducente, invece di arrestare la marcia, ha puntato il veicolo militare tentando di speronarlo. Solo una tempestiva retromarcia dei carabinieri ha evitato l’impatto. La corsa del fuggitivo terminava poco dopo in Viale Italia, all’altezza del civico n. 58, dove a causa della folle velocità, il conducente ha perso il controllo dell’auto ed ha urtato il marciapiedi ribaltandosi più volte per oltre 25 metri. Appena il veicolo si è fermato, il conducente ha tentato di proseguire la fuga a piedi, cercando di scavalcare il cancello di un’abitazione, ma è stato subito raggiunto e bloccato.

Catturati in due

L’uomo, un 31enne di Mondragone, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti per associazione a delinquere, estorsione e traffico di stupefacenti, è stato condotto presso l’ospedale di Caserta, dove, dopo essere stato medicato, è stato sottoposto ad accertamenti alcolemici e tossicologici che hanno dato esito positivo.

Il secondo fuggitivo, invece, è stato bloccato all’altezza di Piazza Falcone, lungo il Viale Margherita. L’uomo, un pluripregiudicato del luogo, con precedenti per reati in materia di stupefacenti, vistosi la strada sbarrata ha arrestato la marcia della sua Smart e scendendo dall’auto ha cercato di aggredire violentemente i militari che lo hanno subito immobilizzato.

Nel corso della perquisizione personale i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 23 dosi di cocaina nascoste negli slip e di 800,00 euro in banconote di vario taglio ritenute provento dell’attività illecita. Dopo le formalità di rito entrambi i fermati sono stati arrestati e condotti presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, saranno giudicati con rito direttissimo.