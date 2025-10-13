Mondragone, evade dai domiciliari e tenta fuga con scooter elettrico: arrestato 63enne

Evade dai domiciliari e scappa in sella a uno scooter. I carabinieri del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone hanno tratto in arresto per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale, un 63enne già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Mondragone, evade dai domiciliari e tenta fuga in scooter: arrestato 63enne

Durante un servizio perlustrativo i militari della Sezione Radiomobile hanno notato, in pieno centro a Mondragone, un motoveicolo elettrico condotto proprio dal 63enne, persona già nota. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha tentato di fuggire a gran velocità tra le stradine del quartiere, costringendo i militari a un inseguimento di alcune centinaia di metri. Bloccato in sicurezza, il fuggitivo è stato condotto in caserma per le formalità di rito.

A seguito degli immediati accertamenti è emerso che lo stesso era già destinatario, dal 16 maggio scorso, di un provvedimento di pene concorrenti per un cumulo di anni 7 e mesi 8 di reclusione per reati contro il patrimonio, da scontare in regime di detenzione domiciliare. Nonostante la misura alla quale era stato sottoposto, l’uomo era già stato denunciato ben 13 volte in passato per evasione. Al termine delle procedure di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 63enne è stato riaccompagnato presso la propria abitazione in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.