Mondragone, auto in fiamme: bimbo salvato dal papà

Attimi di terrore quelli vissuti nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 maggio, a Mondragone, nel casertano per auto in fiamme. All’interno del veicolo c’era solo un bambino. Il piccolo, a quanto si apprende, sarebbe stato salvato dal padre che era poco distante quando si è accorto dell’incendio.

Mondragone, auto in fiamme: bimbo salvato in extremis

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Le fiamme sarebbero partite da un’altra auto in sosta e avrebbero raggiunto dopo alcuni minuti la Fiat 500 dove era seduto il piccolo. L’incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco accorsi immediatamente sul posto. Sul luogo dell’incidente, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone. I due veicoli coinvolti sono stati completamente distrutti, il piccolo è illeso.