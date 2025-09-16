Serata movimentata ieri, 15 settembre, a Mondragone, dove i Carabinieri del locale Reparto Territoriale hanno arrestato un giovane del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Mondragone, 25enne arrestato per spaccio: trovato con hashish e contanti durante un controllo

Si tratta di un 25enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di droga. Durante un servizio di pattugliamento in Vico del Massico, i militari lo hanno notato con atteggiamento sospetto.

Alla perquisizione personale è stata trovata una sigaretta artigianale contenente hashish. Successivamente, la perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori sei bustine di hashish, per un peso complessivo di 16,7 grammi, e 65 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Tutto il materiale è stato sequestrato.