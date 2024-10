Mondiali di acconciatura a Parigi, l’hairstylist Michele Iavarone vince il premio OMC Hairworld “World Cup” 2024

Torna a Napoli vincitore l’hairstylist Michele lavarone di San Pietro a Patierno che ha vinto, insieme al suo team, il prestigioso premio OMC Hairworld “World Cup” 2024 nella categoria “Gente Fashion Cup 2024 Team World Champion”.

La competizione si è svolta a Parigi dal 12 al 14 ottobre. “Sono incredibilmente felice e onorato di aver portato a casa il titolo mondiale. È stato un viaggio intenso e ricco di sfide, ma la dedizione, la passione e il supporto del mio team mi hanno portato a raggiungere questo incredibile traguardo”, racconta emozionato Michele.

“Questo riconoscimento rappresenta un sogno che diventa realtà e sono grato a tutti coloro che hanno creduto in me e nel mio lavoro. Inoltre voglio ringraziare Pietro Colantuono e Luigi Fontanella, i due miei trainer che hanno creduto fin dall’inizio in me”, conclude Iavarone.

Il neo campione del mondo è stato accolto con caloroso affetto dalle gente del suo quartiere, tra applausi e fuochi d’artificio ha alzato la coppa al cielo e poi ha effettuato il taglio della torta celebrativa del suo successo internazionale.