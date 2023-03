Ucciso per aver urtato accidentalmente un ragazzino. Svolta nell’omicidio di Michele Coscia, avvenuto 17 anni fa: stamattina sono stati arrestati i fratelli Luigi e Nicola Torino, 43 e 45 anni, il secondo già detenuto per altra causa. Entrambi sono gravemente indiziati di aver commesso il delitto, con l’aggravante del metodo mafioso.

Mondiali 2006, urtò un ragazzino e fu ucciso a Napoli: arrestati i killer

È il 2006, l’Italia vince ai Mondiali di calcio in Germania. Durante i festeggiamenti a Napoli Coscia, sventolando una bandiera, urta per errore il fratello allora minorenne di Luigi e Nicola. Un gesto intollerabile per i fratelli Torino, al punto da spingere entrambi a punire Coscia con la morte.

Secondo gli inquirenti, Luigi e Nicola avrebbero ammazzato la vittima a colpi di pistola, in corso Chiaiano, in presenza di molte altre persone, due delle quali rimasero accidentalmente ferite. Diciassette anni dopo, il caso è stato finalmente risolto.