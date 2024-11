Un episodio sconcertante si è verificato mercoledì 27 novembre 2024 presso la stazione della Circumvesuviana di piazza Garibaldi. Un uomo su una sedia a rotelle, fingendo di necessitare aiuto per superare delle scale, avrebbe molestato una dipendente dell’Eav, addetta al controllo dei biglietti.

Molestie alla stazione della Circumvesuviana: denunciato un uomo in sedia a rotelle

L’episodio è stato reso noto dal presidente dell’Eav, Umberto de Gregorio, attraverso un post su Facebook. La vittima, una donna di 48 anni, stava lavorando ai tornelli della stazione quando, insieme ad alcuni colleghi, ha notato l’uomo su una sedia a rotelle in una posizione insolita, non facilmente accessibile per una persona invalida. L’uomo avrebbe rifiutato l’assistenza dei controllori maschi, accettando invece l’aiuto della donna. Mentre la dipendente lo aiutava a superare le scale, l’uomo avrebbe approfittato della situazione per molestarla, palpeggiandola e rivolgendole frasi volgari.

Dopo l’accaduto, la Polizia Ferroviaria è intervenuta sul posto. La dipendente ha denunciato immediatamente l’episodio alle autorità e ha informato l’azienda Eav inviando una lettera dettagliata. Nella giornata successiva, la donna è stata ascoltata dalla Procura per ricostruire i fatti.

Umberto de Gregorio ha commentato l’episodio esprimendo solidarietà alla dipendente e condannando fermamente il comportamento del presunto molestatore. “Questo episodio è inaccettabile. La nostra azienda si impegna a garantire sicurezza e rispetto per i nostri dipendenti e utenti”. L’uomo è stato denunciato e le indagini sono in corso per accertare le sue reali condizioni di invalidità e per verificare se abbia compiuto altri episodi simili.