A soli 13 anni ha sfilato in bichini e tacchi alti, come le altre concorrenti, per il concorso di bellezza “Miss Italia Mascotte”. È polemica per la partecipazione di una giovanissima di Teverola a un evento riservato, da regolamento, alle 17enni che l’anno successivo potranno accedere alle selezioni di Miss Italia. A sollevare il caso è stata Selvaggia Lucarelli che ha ricostruito la vicenda nella sua newsletter “Vale tutto”.

Miss Italia, a 13 anni sfila sulla passerella come “Mascotte”: è polemica sui social

Nel video della serata la ragazza si presenta al pubblico dichiarando la sua età: 13 anni. La patrona del concorso, Patrizia Mirigliani, è intervenuta con un comunicato annunciando la revoca immediata dell’incarico di organizzatore regionale della Campania ad Antonio Contaldo. “Incredibile l’errore commesso dal nostro collaboratore”, ha dichiarato Mirigliani.

“Ho elevato l’età minima delle miss a 18 anni proprio per evitare la presenza di minorenni. Queste regole valgono ancora di più per la categoria mascotte”, ha precisato la patrona del concorso di bellezza. Il concorso si è tenuto qualche settimana fa, ma le immagini della sfilata hanno innescato un’ondata di critiche sui social: da un lato chi sostiene che avrebbe dovuto esserci maggiore attenzione nell’applicare il regolamento, dall’altro chi denuncia la sessualizzazione del corpo di una minorenne.