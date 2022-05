Giugliano. Sono stati mesi d’apprensione per l’intera comunità che ha pregato e ha atteso questo momento. Crescenzo, il giovane investito a febbraio in via Giulia e finito in coma, finalmente torna a casa.

Miracolo a Giugliano, Crescenzo torna finalmente a casa: “Mercoledì il suo ritorno a scuola”

Sono stati mesi lunghi in cui le speranze erano appese ad un filo. In un primo momento le possibilità di ripresa erano scarse, poi giorno dopo giorno, come per miracolo, il giovane ha iniziato a rispondere alle cure e agli stimoli.

Dalla terapia intensiva dell’ospedale “San Giuliano” di Giugliano è stato poi trasportato in un centro neurologico ad Isernia, dove i miglioramenti sono stati notevoli. Crescenzo oggi lascerà la clinica e tornerà a casa. Ad attenderlo la famiglia, gli amici e tutta la comunità giuglianese che non ha mai smesso di pregare per la sua salute. Da quando si è risvegliato dal coma i progressi sono stati notevoli, Crescenzo ha voglia di tornare alla normalità.

Mercoledì, infatti, è previsto anche il suo ritorno a scuola. Il ragazzo è rappresentante d’istituto al Minzoni di Giugliano. Fuori scuola c’è ancora lo striscione a lui dedicato che presto sarà sostituito con uno di bentornato. Da quest’incidente si è sollevata la questione della sicurezza dei pedoni sopratutto nelle piccole stradine sprovviste di marciapiedi dove anche passeggiare può essere pericoloso.