Minuti finali ancora fatali per il Napoli, con la Lazio è 2-2 ma non si poteva chiedere di più

Si ferma a pochi minuti dalla fine il ritorno alla vittoria del Napoli, gli azzurri dopo una grande partita devono rinunciare alla vittoria trovando il terzo pareggio consecutivo. All’Olimpico finisce 2-2 una partita dal grande spettacolo, la apre Isaksen con un bolide dopo pochi minuti, Raspadori sfrutta l’occasione e timbra la rete del pareggio, nella ripresa azzurri addirittura un avanti grazie al pareggio di Marusic, la mortifera rasoiata di Dia infrange i sogni azzurri di volare a +4 sull’Inter in campo domani con la Juve. Azzurri sempre in vetta alla classifica a 56 punti, continua la corsa Champions della Lazio a quota 46 punti.

Lazio-Napoli 2-2

Conte invece cambia modulo, passa al 3-5-2, rispolvera Buongiorno e punta su Raspadori come partner di Lukaku. La Lazio inizia meglio e si rende pericolosa già al 4′, con una punizione di Tavares respinta da Meret. Al 6′ la gara si sblocca: lancio di Provedel respinta sbagliata di Rrhamani, missile di Isaksen da fuori che scheggia la traversa ed entra. Come all’andata super gol del danese. Il Napoli non ci sta e reagisce subito. Al 13′ Raspadori scambia con Lukaku e col mancino buca Provedel, che aveva sbagliato il rinvio. 1-1 e ritmi folli in avvio. Il Napoli piano piano prende campo, la Lazio al 27′ perde Castellanos (problema muscolare) e Baroni inserisce Noslin. Al 39′ azione super di Pedro, che allarga per Zaccagni, tiro respinto, arriva Rovella, che costringe Meret al alzare in corner. Il primo tempo, equilibrato, vivo e divertente, si conclude in parità.

Secondo tempo

Nella ripresa la prima chance è per il Napoli: Raspadori cerca Lukaku, che tira col destro, respinge sicuro Provedel. Al 55′ risponde la Lazio: azione poderosa di Tavares a sinistra, cross per Isaksen, che calcia di prima col mancino. Palla fuori di un soffio, avrebbe potuto fare meglio da quella posizione il danese. Al 62′ Conte toglie Buongiorno e inserisce Politano, Mossa vincente, perché da uno spunto del numero 21 nasce il 2-1 campano: cross in mezzo, rimpallo e autogol di Marusic. La Lazio reagirebbe subito, con un gol capolavoro in rovesciata di Zaccagni: il 10 però è in leggero offside sul tocco di Pedro. Annullato. I biancocelesti insistono, Baroni inserisce Dia per Pedro ed è proprio il numero 19 al minuto 87, servito da Zaccagni, a siglare con il sinistro il 2-2. Non c’è più spazio per altre emozioni, finisce pari all’Olimpico.

Tabellino

LAZIO-NAPOLI 2-2

Marcatori: 6` Isaksen (L), 13` Raspadori (N), 65` aut. Marusic (L), 87` Dia (L)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (82` Lazzari); Rovella, Guendouzi; Isaksen (82` Tchaouna), Pedro, Zaccagni (73` Dia); Castellanos (27` Noslin).

A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Dele-Bashiru, Belahyane, Provstgaard, Basic, Ibrahimovic.

All.: Marco Baroni

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno (61` Politano), Juan Jesus; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Anguissa, Mazzocchi (85` Marin); Raspadori, Lukaku.

A disp.: Contini, Scuffet, Gilmour, Okafor, Billing, Simeone, Ngonge, Hasa.

All.: Antonio Conte