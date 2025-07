Una nuova opportunità lavorativa arriva dal Ministero della Giustizia, che ha bandito un maxi concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 2.970 persone, suddivise tra diplomati e laureati.

Ministero della Giustizia, maxi concorso per 2.970 assunzioni a tempo indeterminato: posti e requisiti

Si tratta di uno dei concorsi più attesi dell’anno nella Pubblica Amministrazione, con scadenza fissata al 28 agosto 2025. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale inPA (www.inpa.gov.it), accedendo con SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Per l’Area Funzionari, dove il reclutamento è di un totale di 370 persone, i posti sono così suddivisi:

Ancona: 18 posti

Bologna: 28 posti

Brescia: 22 posti

Cagliari: 3 posti

Caltanissetta: 6 posti

Campobasso: 5 posti

Catania: 14 posti

Catanzaro: 14 posti

Firenze: 32 posti

Genova: 9 posti

L’Aquila: 11 posti

Messina: 11 posti

Milano: 32 posti

Napoli: 9 posti

Palermo: 13 posti

Perugia: 12 posti

Potenza: 15 posti

Reggio Calabria: 8 posti

Roma: 25 posti

Salerno: 5 posti

Sassari: 5 posti

Taranto: 1 posto

Torino: 24 posti

Trieste: 16 posti

Venezia: 32 posti

Per l’Area Assistenti, dove invece si prevede l’assunzione di 2600 persone, i posti sono così suddivisi:

Ancona: 55 posti

Bari: 55 posti

Bologna: 160 posti

Brescia: 110 posti

Caltanissetta: 5 posti

Campobasso: 10 posti

Catania: 57 posti

Catanzaro: 33 posti

Corte Suprema di Cassazione: 40 posti

Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo: 7 posti

Firenze: 170 posti

Genova: 140 posti

L’Aquila: 5 posti

Lecce: 10 posti

Messina: 15 posti

Milano: 410 posti

Ministero Giustizia: 24 posti

Napoli: 240 posti

Palermo: 60 posti

Perugia: 40 posti

Potenza: 28 posti

Procura Generale c/o Corte Suprema di Cassazione: 1 posto

Reggio Calabria: 30 posti

Roma: 290 posti

Salerno: 25 posti

Taranto: 15 posti

Torino: 290 posti

Trieste: 95 posti

Venezia: 180 posti

Requisiti: diploma o laurea e cittadinanza italiana

Per accedere al concorso per l’Area Assistenti è sufficiente il diploma di scuola superiore, accompagnato dai requisiti generali per l’accesso alla PA (cittadinanza italiana, maggiore età, idoneità fisica, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne penali). Per l’Area Funzionari, è richiesto il possesso di una laurea triennale o magistrale in ambito giuridico, economico o politico (es. Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze politiche, Relazioni internazionali, Sociologia, Studi europei, ecc.).

Come si partecipa

Le candidature devono essere inviate esclusivamente online tramite il portale inPA, autenticandosi con identità digitale (SPID, CIE, CNS, eIDAS). Il termine ultimo è il 28 agosto 2025 alle ore 23:59. È necessario compilare il modulo elettronico e allegare i documenti richiesti, tra cui un curriculum aggiornato e l’eventuale autocertificazione dei titoli.

La selezione: una sola prova scritta

Il concorso si articolerà in un’unica prova scritta, consistente in 40 quesiti a risposta multipla da svolgere in 60 minuti.

La prova sarà così suddivisa:

25 quesiti sulle materie specifiche del profilo (giuridiche per i funzionari, amministrative per gli assistenti);

8 quesiti di logica e ragionamento critico-verbale;

7 quesiti situazionali, per valutare le capacità decisionali e comportamentali in contesti di lavoro reali.

Il punteggio minimo per superare la prova è 21 su 30.

Una chance per migliaia di candidati

Con quasi 3.000 posti a tempo indeterminato, il concorso al Ministero della Giustizia rappresenta una grande occasione di inserimento stabile nella Pubblica Amministrazione. Un’opportunità che coinvolge tutto il territorio nazionale, con sedi distribuite nelle principali città italiane e in diversi uffici centrali. Il bando completo e ogni aggiornamento sono consultabili sul sito inPA.gov.it.