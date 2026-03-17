Aversa, referendum sulla giustizia: confronto tra esponenti del Sì e del No in aula consiliare

Confronto partecipato quello andato in scena sabato pomeriggio nell’aula consiliare di Aversa, gremita di cittadini, sul tema del referendum sulla giustizia. A sostenere le ragioni del Sì sono intervenuti la giudice Marta Correggia e il sostituto procuratore Henry John Woodcock, mentre per il No hanno preso la parola gli avvocati Alfonso Quarto e Carlo Maria Palmiero. Il dibattito, moderato dal giornalista Nicola De Chiara, ha offerto al pubblico un’ampia panoramica delle diverse posizioni in campo, con interventi improntati all’approfondimento dei quesiti referendari. Presente in aula anche il sindaco di Aversa, Franco Matacena.