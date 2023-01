Mini car rubate nel napoletano e poi rivendute a 10mila euro da una nota concessionaria

Macchine 50 rubate in provincia di Napoli e Salerno e poi rivendute come nuove nel casertano. Ci sarebbe una concessionaria auto di Curti tra le aziende coinvolte nell’indagine della procura di Napoli relativa alla falsa immatricolazione delle minicar rivendute anche a 10mila euro in tutta la provincia di Caserta.

Questa mattina la Polizia Stradale di Caserta ha provveduto a sequestrare oltre 40 auto, di marca Ligier e Aixam, che risultavano provenire dall’estero ma in realtà erano tutte oggetto di furto. I proprietari delle auto hanno dovuto consegnare i veicoli per l’indagine firmata dal sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di Napoli, Luciano D’Angelo. Le minicar sono state sequestrate e trasportate nel deposito giudiziario di San Felice a Cancello.

Secondo quanto emerge dall’inchiesta, le auto venivano rubate e poi trasferite in Francia per una falsa immatricolazione, in maniera tale da farle sembrare provenienti dal paese transalpino. Dopo questa operazione venivano rivendute nel casertano, ad una cifra vicina ai diecimila euro.