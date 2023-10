Momenti di paura quelli vissuti lo scorso fine settimana a Chiaiano in via Santa Maria a Cubito. Un uomo, in evidente stato di agitazione, ha minacciato di far esplodere l’intera palazzina. I fatti sono accaduti nella serata di sabato 7 ottobre. Gli agenti di Polizia sono intervenuti nel quartiere napoletano dopo per la segnalazione di una fuoruscita di gas da uno stabile.

Minaccia di far esplodere il palazzo a Chiaiano: arrestato 47enne

Gli agenti, giunti prontamente sul posto, hanno trovato una squadra di Vigili del Fuoco che ha indicato un’abitazione al primo piano da cui proveniva un forte odore di gas.

Dopo aver messo in sicurezza i condomini dell’edificio, hanno bussato alla porta dell’appartamento che è stata aperta da un uomo in evidente stato di agitazione. In quei frangenti l’indagato, con un accendino tra le mani, ha provato ad impedire l’ingresso degli agenti che, non senza difficoltà, lo hanno bloccato evitando che potesse accadere il peggio.

Pertanto, un 47enne napoletano con precedenti di polizia è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e procurato allarme.