Mercoledì da leoni. Questa sera al San Siro di Milano il Milan ospiterà il Napoli nella partita di andata dei quarti di finale di Champions. I partenopei senza Osimhen, non convocato, cercano la rivincita dopo il sonoro 0-4 rimediato in campionato; i rossoneri, invece, proveranno a ripetere la grande prestazione del Maradona.

Milan-Napoli: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League, è in programma alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Amazon Prime Video.

Milan-Napoli si potrà seguire anche in streaming su Prime Video, attraverso l’app di Amazon disponibile per dispositivi mobili, come smartphone, tablet e computer. La partita si potrà seguire in streaming anche gratis attivando il periodo di prova di 30 giorni su Prime Video. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Le probabili formazioni di Milan-Napoli per la partita di Champions

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Brahim Diaz, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Oliveira; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti